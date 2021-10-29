В Екатеринбурге появился «Пакет», помогающий экономить на продуктах

Воспользоваться им можно в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». Фото X5 Group

Подписка сочетает в себе кешбэк за покупки, бесплатные экспресс-доставки и специальные предложения от партнёров. Подписчики Пакета каждый день получают 100% стоимости одного чая или кофе баллами на карту магазина, а также 20% кешбэка на выпечку собственного производства торговых сетей.

— Х5 запускает пилотный продукт, который впервые объединяет все возможности и преимущества различных бизнесов группы – торговых сетей, онлайн-форматов, логистического сервиса, а также предложения наших партнеров, — рассказал Антон Мироненков, управляющий директор X5 Технологии.

В компании X5 Group отмечают, что подписка поможет улучшить качество жизни горожан за счёт экономии времени и денег. Кроме того, этот новый потребительский опыт поможет сориентироваться на едином рынке еды торговых сетей.

— В отличие от других подписок наше предложение направлено на закрытие первоочередных задач человека — еда, безопасность, комфорт, быт, ключевые покупки, - уточняет Антон Мироненков. — Нам еще предстоит сбалансировать экономику бизнес-модели, но мы уже видим приток новых покупателей, рост розничного товарооборота и трафика за счет ввода нового продукта. Наша цель до конца года – кратно увеличить число пользователей подписки, привлечь новых клиентов в сети и сервисы Х5.

Всего есть три вида подписки, которые отличаются основным предложением. Например, можно выбрать «Пакет с Пятёрочкой» за 199 рублей в месяц, эта подписка даёт дополнительный кешбэк 5% и преимущества в «Пятёрочке». Есть вариант «Пакет с Перекрёстком» за 299 рублей в месяц, дополнительный кешбэк в сети магазинов составит 10%. Ну а третий вариант — «Полный Пакет» обойдётся в 249 рублей в месяц. По нему дополнительный кешбэк действует в обеих сетях. Правда, в «Перекрёстке» он будет уже не 10%, а 7%.

Подключить Пакет можно на сайте x5paket.ru. Сначала выберите Пакет, который подходит вам больше всего.

- Далее необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5ID и после оплаты пользоваться возможностями сервиса с помощью личного кабинета, — уточняют представители X5 Group. - Дополнительных карт или купонов не понадобится — подписка от Х5 будет привязана ко всем картам лояльности и аккаунтам магазинов в зависимости от набора опций.

Предложение подходит для использования всей семьёй, просто покажите вашу общую карту магазина на кассе. Кешбэк будет очень кстати, когда нужно угодить каждому члену семьи, а тратиться на еду сильно не хочется.

Текущие предложения будут действовать до конца декабря, далее ритейлер примет решение по дальнейшему развитию подписки Пакет.