График работы судов, ГИБДД и почты в Екатеринбурге и Свердловской области в нерабочие дни

Часть государственных учреждений будут открыты в нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служба ГИБДД, суды и «Почта России» с 1 по 3 ноября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области будут работать, но с ограничениями. С 4 по 7 ноября ведомства будут закрыты, так как в эти дни назначены праздники.

ГИБДД

С 1 по 3 ноября 2021 года госавтоинспекторы будут принимать экзамены на водительские права, но по согласованию со школой экзамен могут перенести. Оформлять ДТП, однако, для этого будет назначена конкретная дата и время.

Приемы будут организовывать в специально отведенных помещениях, по возможности — через окна приема. Также будет возможна регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений, но по предварительной записи через Госуслуги и муниципальные услуги, сообщает ведомство.

СУДЫ

С 1 по 3 ноября суды различных инстанций в Екатеринбурге и Свердловской области будут рассматриваться лишь те дела, где не требуется посещение участников. Рассмотрения дел могут состояться в режиме онлайн, если такие просьбы были направлены заранее и одобрены судьей, либо если участники согласились с рассмотрением в их отсутствие.

- Судьи смогут выносить решения в порядке приказного и упрощенного производства, а также рассматривать заявления о принятии обеспечительных мер и их отмене без заседания. Все остальные заседания будут перенесены, - сообщает Арбитражный суд Свердловской области.

В районных судах региона и Свердловском областном суде будут рассматривать только дела и судебные материалы безотлагательного и безвызывного характера. Кроме этого, дела, по которым суд принял решение об их рассмотрении с учетом мнения участников процесса - информация о таких делах будет размещена на сайтах судов.

ПОЧТА РОССИИ

С 30 октября по 2 ноября и 6-7 ноября все отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, 3 ноября — на час меньше, а 4 ноября — выходной. 5 ноября отделения будут принимать клиентов по графику субботы.