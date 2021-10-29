Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 200 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летняя женщина лишилась 200 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный, он представился сотрудником главного офиса одного из банков и рассказал, что с ее карты пытаются списать все деньги.

- Мужчина сообщил, что потерпевшей необходимо обратно привязать свой номер к личному кабинету банка, и сообщить ему секретные коды, которые она получит по СМС. Также неизвестный под предлогом обеспечения безопасности средств и убедил ее оформить online-кредит, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге сумма ущерба, причиненного заявительнице, превысила 200 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства преступления.