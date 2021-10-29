До какого числа нужно уплатить имущественные налоги

Транспортный, земельный и имущественный налоги физическим лицам нужно уплатить до 1 декабря 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортный, земельный и имущественный налоги физическим лицам нужно уплатить до 1 декабря 2021 года. Сейчас налоговая служба рассылает об этом уведомления.

- Если вам не пришло уведомление, нужно выяснить причину, - уточняют в ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга. - Уведомления не формируются, если налогоплательщику предоставлены льготы, или сумма начислений составила меньше 100 рублей, или просто нет начислений в этом периоде. Пользователям личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России уведомления в бумажном виде не направляются.

Если до 1 ноября уведомление не получили или оно пришло с некорректной информацией, то нужно обратиться в налоговую инспекцию лично либо через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.gov.ru.

Если вы не уплатили налоги, то на портале Госуслуг после 1 декабря появится сумма долга.

Как уплатить налоги:

- онлайн через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»

- по налоговому уведомлению через кассы и терминалы кредитных учреждений, в офисах Почты России.

- На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц»

Подробную информацию по исчислению транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц можно получить на официальном сайте ФНС России.