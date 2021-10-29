После открытия Макаровского моста в Екатеринбурге изменятся четыре трамвайных маршрута

31 октября движение по Макаровскому мосту полностью откроется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге четыре трамвайных маршрута меняют схему своего движения. Речь идет о составах, двигающихся под номерами 7, 21, 23, 32.

- Изменение пути следования связано с открытием движение по мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, - сообщают в «Трамвайно-троллейбусном управлении».

Движение по Макаровскому мосту полностью откроют 31 октября в 12.00. В 2017 году он был закрыт на реконструкцию. Его расширили до шести полос. В процессе реконструкции движение по нему уже временно открывали, в том числе и трамвайное, но потом для завершения работ перекрывали вновь.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРАМВАИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ МАКАРОВСКОГО МОСТА

Маршрут №7:

Ст. «7 Ключей» – ул. Техническая – ул. Халтурина - Верх-Исетский бульвар – ул.Челюскинцев – пр. Космонавтов – ул. Фронтовых бригад – ул. Старых большевиков - ст.« Эльмаш» – ул. Старых большевиков - ул. Фронтовых бригад - пр. Космонавтов - ул. Челюскинцев - Верх-Исетский бульвар - ул. Халтурина - ул. Техническая – ст. «7 Ключей»

Маршрут №21:

Ст. ЦПКиО – ул. Тверитина – ул. Луначарского – ул. Куйбышева – ул. Радищева – ул. Белореченская – ул. Викулова – ул. Красноуральская - Верх-Исетский бульвар – ул. Челюскинцев – ул. Луначарского – ул. Тверитина - ст. ЦПКиО

Маршрут №23:

Ст. «Машиностроителей» - ул. Машиностроителей – ул. Бебеля – ул. Халтурина - Верх-Исетский бульвар – ул. Челюскинцев – ул. Уральская – ул. Гагарина – ул. Малышева – ул. Сыромолотова – ст. «40 лет ВЛКСМ» - ул. Сыромолотова - ул. Малышева - ул. Гагарина - ул. Уральская - ул. Челюскинцев - Верх-Исетский бульвар - ул. Халтурина - ул. Бебеля - ул. Машиностроителей – ст. «Машиностроителей»

Маршрут №32:

Ст. Дворец Спорта – ул. Московская - ул. Челюскинцев – ул. Уральская – ул. Гагарина – ул. Малышева – ул. Сыромолотова – ст. «40 лет ВЛКСМ» - ул. Сыромолотова - } ул. Малышева - ул. Гагарина - ул. Уральская - ул. Луначарского - ул. Куйбышева – ул. Радищева – ул. Московская - ст. Дворец Спорта