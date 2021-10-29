В Свердловской области зафиксировано восемь очагов африканской чумы свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание по ситуации с выявлением очагов птичьего гриппа и африканской чумы свиней в уральских регионах.

Первые случаи заболевания животных и птиц регистрируют с конца сентября. Самая крупная вспышка зафиксирована на фабрике «Боровская» в Тюменской области, где обнаружены заболевшие птицы. После этого пришлось уничтожить все поголовье кур, а это – 4,3 миллиона особей.

- Мы второй год живем в условиях новой коронавирусной инфекции. Бюджеты несут колоссальные расходы на здравоохранение и профилактику распространения COVID-19. В наших силах минимизировать дополнительную нагрузку на казну. Необходимо соблюдать все требования и предписания Россельхознадзора. Быстро реагировать на выявленные нарушения, незамедлительно их устранять. Только так можно исключить ситуации, подобные той, что произошла на Боровской птицефабрике, - говорит Владимир Якушев.

По данным Россельхознадзора, вспышки африканской чумы зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Также птичий грипп зафиксирован в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Причиной вспышки африканской чумы свиней на Урале стали пищевые отходы из столовых ГУФСИН, которые скармливали домашним животным.

- Поскольку подразделения ФСИН являются закрытыми и не работают в электронной ветеринарной системе, проследить или предотвратить поставки животноводческой продукции в эти организации невозможно, - говорится на сайте Россельхознадзора по Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка