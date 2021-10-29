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Происшествия29 октября 2021 15:31

В Нижнем Тагиле УК заплатит 100 тысяч рублей за падение девочки в подъезде

Школьница запнулась о собаку
Александра СУББОТИНА
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Суд постановил выплатить компенсацию

Суд постановил выплатить компенсацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле суд постановил выплатить родителям 13-летней девочки компенсацию в 100 тысяч рублей за травму ребенка в подъезде. Компенсацию выплатит управляющая компания «Райкомхоз-НТ».

В мае 2021 года школьница вместе с собакой спускалась с третьего этажа в подъезде собственного дома. Ребенок запнулся о собаку и выпал в межэтажный оконный проем.

- У ребенка диагностировали травму коленного сустава, - рассказывают в пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Районный прокурор потребовал выплатить 100 тысяч рублей в пользу родителей девочки в качестве компенсации морального вреда и возмещения средств, потраченных на лекарства.

Во время рассмотрения гражданского иска суд утвердил мировое соглашение. УК выплатила матери девочки компенсацию и компенсировала расходы на лечение, а также установила заградительные решетки в злополучном подъезде.