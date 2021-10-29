В Нижнем Тагиле мэрия потратит на подсветку нескольких зданий в центре 11.5 миллионов

Фото: проектная документация. Портал Госзакупок

В Нижнем Тагиле местная администрация потратит 11.5 миллионов рублей на установку архитектурной подсветки на фасадах нескольких домов в центре города. Сейчас идет поиск подрядчика, планируется, что победителя определят до 8 ноября. Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

- Световое оформление появится на домах по проспекту Ленина под номерами 50, 52, 69, 71, по проспекту Строителей на доме № 10/15, а также на фасаде дома Строителей, 17 / Мира, 11, - говорится в технической документации.

Монтаже будет выполнен в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города». Ранее стало известно, что Компания из Екатеринбурга займется световым оформлением строящегося моста через Тагильский пруд.

Планируется, что на путепроводе появятся световые арки, которые установят на расстоянии 434 метров. Светодиодные лампы будут направлены на проезжую часть и опорные элементы конструкции. Такой вариант выбрали сами тагильчане в 2018 году.