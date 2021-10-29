Контроль за соблюдением масочного режима усилят в пригородных поездах СвЖД

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Работники АО «Свердловская пригородная компания» (СПК, перевозчик в пригородном сообщении) совместно с транспортной полицией и Роспотребнадзором организуют регулярные рейды в электричках. Во время проверок сотрудники правоохранительные органов контролируют соблюдение пассажирами масочного режима, железнодорожники напоминают о необходимости правильного ношения масок для защиты от вирусных инфекций. Проверки будут проводиться и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

На всех объектах Свердловской железной дороги в соответствии с рекомендациями надзорных органов на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции пассажирских зданий и поездов. Контроль уровня санитарной безопасности осуществляют специалисты Роспотребнадзора.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

На вокзалах санитарная уборка организована несколько раз в день, с использованием различных обеззараживающих моющих средств. Обработке подвергаются все входные группы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты. Во всех вокзальных помещениях для пассажиров установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук.

В пригородных поездах ежедневно при каждом прибытии состава на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются двери, сидения, поручни, подоконники и оконные рамы, багажные полки, санитарные узлы. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД. Обработка поездов Ласточка

СвЖД настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) при нахождении на территории вокзальных комплексов, а также во время поездок в поездах. При необходимости маски и перчатки можно приобрести на вокзале.

На СвЖД «Свердловская пригородная компания» осуществляет деятельность по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. По решению глав данных субъектов на территории регионов действует масочный режим.