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Общество29 октября 2021 14:49

Уральским школам передали 37 новых автобусов

Они будут перевозить больше двух тысяч учеников
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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До конца 2021 года власти хотят передать школам еще 64 транспортных средства

До конца 2021 года власти хотят передать школам еще 64 транспортных средства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области школам передали 37 новых автобусов для перевозки детей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Мы каждый год обновляем школьный автопарк. На сегодняшний день в регионе работает 491 школьный автобус, - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Сегодня, 29 октября, автобусы передали в муниципалитеты. Они будут перевозить больше двух тысяч школьников. Транспорт будет доставлять детей в учебные заведения в Арамильский, Артемовский, Артинский, Тавдинский, Талицкий, Сысертский и Туринский городские округа. Также они будут подвозить школьников до Байкаловского, Каменского, Ирбитского, Камышловского районов, Верхней Пышмы, Алапаевска, Заречного, Красноуральска, Первоуральска, Сосьвы, Невьянска, Сухого Лога, Кушвы, Березовского и Екатеринбурга.

До конца 2021 года власти хотят передать школам еще 64 транспортных средства. Маршрут школьных автобусов всегда согласуется с Госавтоинспекцией. В транспорте при перевозке детей присутствует сотрудник школы. Все автобусы обеспечены ГЛОНАСС и подключены к Единой дежурно-диспетчерской службе.

В сентябре уральским школам передали 10 новых автобусов. Также ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов отслеживать потребность в подвозе учащихся до школ. Кроме того, он распорядился обеспечить исправность транспорта и оснастить его необходимыми устройствами безопасности.

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