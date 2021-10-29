В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» ТЦ «Буревестник»

Сообщение о готовящемся теракте в ТЦ поступило утром 29 октября. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании торгового центра «Буревестник» в Юго-Западном районе. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.

- По предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, - рассказал он.

Сообщение о готовящемся теракте поступило утром 29 октября. Сейчас свердловская ФСБ и полицейские ищут того, кто подал ложную информацию о минировании.

- Связанно ли это с «сезонным обострением» или с чем-то другим говорить пока рано, - добавил источник.

За последние две недели уже было несколько ложных звонков о минировании. Утром 28 октября, в Нижнем Тагиле полиция эвакуировала людей из четырех торговых центров. Силовики оцепили ТЦ «Квадрат», ТЦ «КИТ», «Мегамарт» и ЦУМ.

А 21 октября поступило сообщение о якобы готовящемся теракте в школе №36. Неизвестный мужчина по телефону потребовал заплатить ему 200 тысяч рублей. Если он не получит деньги, неизвестный пообещал взорвать здание учебной организации. В тот же день поступило сообщение о минировании гимназии №37.

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