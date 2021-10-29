«Екатеринбурггаз» всегда на страже

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбурггаз

Газ у потребителей должен быть в круглосуточном режиме, а опасные производственные объекты должны работать непрерывно, без единого сбоя. Поэтому сотрудники компании в первые три дня ноября будут трудиться по обычному графику, обеспечивая бесперебойное, безаварийное и безопасное газоснабжение уральской столицы.

Аварийно-диспетчерская служба предприятия на страже 24 на 7. Сообщить о запахе газа или аварийной ситуации горожане могут по тел. 104 (с мобильного) или 112. При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери. Нельзя зажигать огонь, курить, включать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонком. Необходимо незамедлительно покинуть помещение и вызвать аварийную газовую бригаду.

АО «Екатеринбурггаз» призывает неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности. Они простые, но жизненно важные. Потребителям газа категорически запрещается:

использовать газовые плиты для обогрева помещений;

оставлять работающие газовые плиты без присмотра;

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правил обращения с этими приборами или находящихся в неадекватном состоянии;

содержать газовые приборы в антисанитарном состоянии;

пользоваться нерабочей вентиляцией, неисправным газовым оборудованием;

производить любые манипуляции по ремонту и установке газовых приборов самим или при помощи неквалифицированных лиц;

игнорировать ежегодное техническое обслуживание газового оборудования.

При пользовании газом необходимо всегда открывать форточку!