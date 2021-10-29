Соратник отца Сергия останется под стражей до 2022 года

Могучева и Романова обвиняют в экстремизме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката в защиту Всеволода Могучева. Об этом сообщила пресс-служба регионального суда.

Срок соратника отца Сергия Романова - Всеволода Могучева, обвиняемого по части 2 статьи 282 УК РФ, продлен до 20 января 2022 года. Свердловским областным судом апелляционная жалоба была отклонена.

Напомним, что активиста задержали ночью с 28 по 29 декабря 2020 года на территории Среднеуральского монастыря. После задержания соратник бывшего схиигумена Сергия отбыл три срока административного ареста по статьям о возбуждении ненависти либо вражды в видеороликах, а также о неповиновении полицейским перед задержанием. Освободился лишь 9 февраля, но снова был задержан в сентябре в Тюменской области. Сейчас он содержится в СИЗО-1 Екатеринбурга.