В Екатеринбурге в столкновении легковушек пострадали два пассажира

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
На Кольцовском тракте утром, 29 октября, Lada въехала в Kia Rio. По данным ГИБДД, водитель отечественной легковушки не обеспечил постоянный контроль за движением.
- По предварительной информации водитель автомобиля Лада 219060 двигаясь по ЕКАД со стороны Челябинского тракта в направлении автодороги Екатеринбург - Кольцово допустил занос и столкновение с автомобилем Kia Rio, которая двигалась по автодороге Екатеринбург-Кольцово со стороны Екатеринбурга в сторону Кольцово, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.
В аварии пострадали два пассажира Kia Rio. Они самостоятельно обратились в лечебное учреждение.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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