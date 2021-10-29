Под Нижним Тагилом кроссовер сбил пенсионера

По факту ДТП проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября около 17 часов на 20-м километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло ДТП с участием 70-летнего пешехода и иномарки.

Пенсионер попал под колеса кроссовера, оказавшись на трассе в неположенном месте. За рулем Nissan X-Trail находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер и костей таза. Об этом сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

Отметим, что в этот же день на трассе «Екатеринбург-Тюмень» водитель иномарки в ДТП погиб вместе со своим питтбулем.