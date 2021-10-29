На трассе Тюмень-Екатеринбург в ДТП погиб водитель легковушки вместе с собакой

В ДТП погиб водитель и его собака

На трассе Тюмень-Екатеринбург при обгоне грузовика погиб 33-летний мужчина и его питбуль. Сообщила об этом пресс-служба ГИББДД Тюменской области.

Инцидент произошел 28 октября в 18:45. Водитель «Хонде Аскот» начал обгонять большегруз, но задел край обочины и улетел в бетонный столб. Иномарку разорвало на две части. Молодой человек и собака погибли на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что в Екатеринбурге водителя, погубившего в аварии свою семью, отправили на три года в колонию.