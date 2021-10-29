Психологи считают, что сериал раскрывает проблемы социального неравенства и указывает на переоцененность денег. Фото: кадр с видео пользователя HiMan на youtube

Популярный южно-корейский сериал «Игра в кальмара» не оказывает негативное влияние на детей, а даже наоборот. При этом кинокартина поднимает важные темы. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель свердловского областного центра психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев.

- Чего-то страшного, включающего в себя призыв к каким-то действиям, мы со своей стороны не увидели. В этом есть достаточно хороший момент: дети вышли играть на улицу, - высказался он.

Также он отметил, что «Игра в кальмара» раскрывает проблемы социального неравенства и указывает на переоцененность денег.

В свою очередь заместитель главврача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Анна Малахова добавила, что подобный контент будет всегда. Она вспомнила, что раньше среди подростков была популярна игра в соцсетях «Синий кит». Медик подчеркнула, что психиатрам нужно безопасно провести детей через период заинтересованности такими вещами.

Также она отметила, что родителям не стоит резко критиковать сериал в разговоре с детьми. Малахова подчеркнула, что подростки обычно оппозиционно настроены ко взрослым, и это может спровоцировать их.

Ранее, 16 октября 2021 года, в Екатеринбурге около школы №131 30 человек провела «игру в кальмара» по мотивам одноименного сериала. Через два дня после этого Свердловский родительский комитет выступил против показа сериала детям. А уже 21 октября популярный екатеринбургский блогер HiMan, у которого больше 17 миллионов подписчиков, собрал несколько десятков участников и повторил с ними несколько испытаний из корейского шоу.

Сериал «Игра в кальмара» имеет ограничение по возрасту 18+. Кинокартина показывает игру на выживание, где проиграть означает умереть в буквальном смысле.

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