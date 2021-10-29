Фото: Эвелина Григорьева.

Создателями необычного объекта стали екатеринбургские художники Анна и Виталий Черепановы. В соавторы привлекли мальчиков и девочек, а также их родителей. В августе во дворе Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прошла творческая мастерская, на которой взрослые художники рассказывали начинающим интересные факты о минералах и окаменелостях, вовлекали в создание фантастических персонажей и формировали смысловую платформу для мультипликационного фильма. Благодаря этой работе появился мобильная «гора», которая теперь не только радует детей, но и транслирует новый, более экологичный подход к перенасыщенной городской среде.

Фото: Эвелина Григорьева.

- «Волшебная гора Качканар» – первый реализованный объект из проекта игровой зоны «Парк Вольный». Это надувная гора, на склонах которой можно найти и достать «ископаемые», созданные художниками и детьми. Их теперь извлекают, а затем возвращают на место, - рассказал об объекте Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс». – Идея – в игровой форме заложить детям мысль о бережном отношении к окружающей среде, к её ресурсам. Интересно, что все «ископаемые» созданы из того, что привыкли считать мусором: старая одежда, сломанные игрушки, порванные бусы. Проект дал всему этому вторую жизнь.

Фото: Эвелина Григорьева.

Программа фестиваля «ЧÖ» предусматривает также серию лекций, посвященных изменениям городской среды её жителями, различными сообществами. Куратором проекта стала исследователь Екатеринбурга Полина Иванова. С 28 октября каждый четверг в кинотеатре «Заря» будут проходить семинары проекта «История солидарности в Екатеринбурге». Итогом этой большой работы призвана стать выставка, запланированная на весну 2022 года.

Напомним, тема второго фестиваля «ЧÖ» – «Город в лесах». Всего в его рамках представят шесть арт-объектов. Цель – создать условия, чтобы горожане больше узнавали о территории, на которой живут, взаимодействовали с городским пространством и ощущали его своим. Cоорганизаторами второго фестиваля «ЧÖ» стали ГЦСИ в Екатеринбурге и АНО «Стандарт 2.0».

Фото: Эвелина Григорьева.

В этом году уральский паблик-арт фестиваль «ЧÖ» получил гранд от Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, проект компании «Атомстройкомплекс» удостоен премии сразу в четырех номинациях на федеральном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Яркий и самобытный уральский проект взял «серебро» в номинациях «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий», и «Лучшая кампания событийного маркетинга», «бронзу» в номинации «Лучшая разработка нейминга бренда» и «золото» в номинации «Лучшая разработка нестандартной рекламы».