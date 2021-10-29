В Екатеринбурге женщина отсудила у туристической компании 110 тысяч рублей

Суд встал на сторону молодой мамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанка отсудила у туристической компании «Виктория Тревел» города Сысерти более 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального суда.

В феврале 2017 года женщина устроилась на работу в компанию, но в этом же месяце ушла в отпуск по уходу за ребенком, пока ему не исполнилось 3 года. В 2019 она вернулась, но узнала, что зарплата ей выплачивается только за 0,5 ставки и обратилась в суд.

- С ответчика в пользу истца взыскана задолженность по заработной плате в размере 67 530 рублей, 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и 28 тысяч рублей судебных расходов. Всего 110 530 рублей, - уточнили в ведомстве.

«Виктория Тревел» не согласилась с решением суда и подала апелляцию, которая была отклонена региональной коллегией по гражданским делам.