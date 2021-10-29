В Свердловской области еще 692 случая заражения COVID-19

В нерабочие дни пункты вакцинации продолжат работу в ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 692 случая заражения коронавирусом, из которых 198 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Первоуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Ревды, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 155 952 человека, из которых 140 963 - справились с инфекцией. За прошедшие сутки по данным на 29 октября 2021 года из больниц выписано 465 человек.

Сейчас состояние 1027 пациентов оценивается как тяжелое, 631 из них размещен в палатах реанимации, 507 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 32 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 7 413 человек.

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