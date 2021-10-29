Житель Каменска-Уральского получил срок за нападение на полицейского

Мужчина напала на полицейского возле служебной машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском признали виновным мужчину, который пьяный 16 февраля 2021 года напал на полицейского. Об этом сообщили пресс-службе регионального СКР.

41-летний пьяный житель Каменска-Уральского отказался от просьбы стажа порядка надеть маску, из-за чего полицейский проводил его к патрульной машине. На улице дебошир начал вести себя неадекватно и напал на сотрудника правопорядка.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 30 тысяч рублей в пользу пострадавшего полицейского в качестве компенсации морального труда, - уточнили в СКР.

По словам пресс-службы регионального ГУ МВД, злоумышленник был также привлечен к ответственности за нарушение «масочного режима».