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Происшествия29 октября 2021 12:09

Житель Каменска-Уральского получил срок за нападение на полицейского

В момент нападения мужчина был пьян
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Мужчина напала на полицейского возле служебной машины

Мужчина напала на полицейского возле служебной машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском признали виновным мужчину, который пьяный 16 февраля 2021 года напал на полицейского. Об этом сообщили пресс-службе регионального СКР.

41-летний пьяный житель Каменска-Уральского отказался от просьбы стажа порядка надеть маску, из-за чего полицейский проводил его к патрульной машине. На улице дебошир начал вести себя неадекватно и напал на сотрудника правопорядка.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 30 тысяч рублей в пользу пострадавшего полицейского в качестве компенсации морального труда, - уточнили в СКР.

По словам пресс-службы регионального ГУ МВД, злоумышленник был также привлечен к ответственности за нарушение «масочного режима».