В центре Екатеринбурга начались археологические раскопки

Участок, на котором ведутся раскопки, принадлежит ООО «Екатеринбург-СИТИ» на правах аренды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у Литературного квартала напротив памятника Пушкина ведутся археологические раскопки. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в «УГМК-Застройщик».

- Сейчас на участке осуществляются мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОКН, - сообщили в компании.

Участок, на котором ведутся раскопки, принадлежит ООО «Екатеринбург-СИТИ» на правах аренды. Строительство здесь могут начать только после того, как достанут все находки.

По данным компании, на в 2018 году было проведено археологическое обследование на улице Толмачева в 40 метрах от дома №28. Во время работ там нашли объект культурного наследия. Находки датированы 18-20 веками. Их обнаружили в районе пересечения улиц Пушкина и Первомайская.

Раскопки планируют закончить до апреля 2022 года. Сейчас специалисты проводят работы, которые позволят понять, можно ли проектировать и строить объект в этой зоне.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на территории исторического сквера хотят провести археологические раскопки. Там нашли керамическую посуду, зубила и шплинты. Возраст находок еще не определили. Однако фрагменты могли пролежать в земле со времен основания Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка