В Свердловской области пункты вакцинации увеличат прием в нерабочие дни

В нерабочие дни прививочную кампанию активизируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области активизируется вакцинация от коронавируса с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Для этого подключат студентов 6 курса медуниверситета, которых распределят по пунктам вакцинации.

- Все стационарные и мобильные пункты вакцинации должны быть готовы к приему желающих поставить прививку. Необходимо создать условия для медперсонала и граждан, — сказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, что до 15 декабря вместо QR-кода жители региона могут предъявлять на входе в COVID-free-зоны справку из больницы о прохождении первого этапа вакцинации.

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