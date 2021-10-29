В Нижнем Тагиле чиновник заставлял подчиненных убираться в его квартире и собирать мебель

В квартире чиновника убиралась служебная уборщица Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле директор «Службы заказчика городского хозяйства» Борис Моров поручал своим подчиненным мыть его квартиру, выкидывать мусор и собирать мебель. При этом он оплачивал эти дополнительные работы из фонда организации, сообщает TagilCity.ru.

Изданию рассказал об этом бывший начальник административно-хозяйственного отдела предприятия Андрей Колесниченко. По его словам, его и личного водителя чиновника просили приехать в квартиру сам Моров и главный инженер Сергей Гладышев.

- Ну и нам озвучивается с водителем: мы пошли, а вы оставайтесь. Вот это надо убрать, это разобрать, это выкинуть. Парни, я вам доплачу, - поделился Колесниченко.

Подчиненные Морова, по его рассказам, выносили старую мебель, поднимали на четвертый этаж холодильник и развешивали шторы. Кроме того, в квартире чиновника убиралась служебная уборщица.

Сотрудники якобы боялись отказывать своему начальнику. За подработку они получали по три тысячи рублей на человека.

Кроме того, Колесниченко заявил, что водитель чиновника должен был часто вставать в три часа ночи ради личных поездок начальника из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Также шоферу приходилось возить чиновника по магазинам. При этом Моров якобы не подписывал путевые листы.

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