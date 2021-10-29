Максим Фадеев ищет девушек для музыкального проекта на Урале

Максим Фадеев ищет свердловчанок, умеющих петь и хорошо двигаться Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил кастинг в Екатеринбурге и в Свердловской области в свой новый проект. Об этом сообщается на официальной странице лейбла MALFA в Instagram.

- Мы ищем талантливых девушек для нового музыкального проекта, - говорится в посте.

В кастинге могут принять участие свердловчанки в возрасте от 18 до 25 лет с ростом до 170 сантиметров. Девушки должны уметь петь и хорошо двигаться.

Ранее режиссер Луиза Галеева заявила, что ищет в Екатеринбурге актеров для нового сериала «Цех №7». Проект выйдет на платформе PREMIER телеканала «ТНТ» и на канале «ТВ3».

Съемки сериала пройдут в Москве. В основу сюжета легла реальные события. Кинокартина будет в жанре драма и драмеди. Сериал выпустит студия «1-2-3 Production», которая занималась проектами «Эпидемия», «Перевал Дятлова» и «Обычная женщина».