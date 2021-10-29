Съемки сериала пройдут в Москве. Фото: страница «ВКонтакте» Луизы Галеевой

В Екатеринбурге ищут актеров для нового сериала «Цех №7», который выйдет на платформе PREMIER телеканала «ТНТ» и на канале «ТВ3». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила режиссер Луиза Галеева.

- Съемки пройдут в Москве. История основана на реальных событиях. Жанр - драма, драмеди, - говорится в сообщении.

Галеева также стала автором идеи и сценария для сериала. Кинокартиной займется студия «1-2-3 Production», которая выпустила сериалы «Эпидемия», «Перевал Дятлова» и «Обычная женщина».

Режиссер рассказала, что для проекта «Цех №7» ищут актрис от 20 до 25 лет, от 35 до 40 лет и от 45 лет. Также в сериал нужны мужчины от 23 до 30 лет.

Отправить заявку на участие можно на электронную почту studioprod@yandex.ru. Необходимо указать свои фамилию, имя и отчество. Также необходимо скинуть ссылки на свои аккаунты в Instagram и, если есть, «Кинолифт».

Кроме того, нужно прикрепить свою фотографию и записать видеовизитку с рассказом о себе. При этом ролик должен быть загружен на YouTube, а в письме следует указать ссылку на него.

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