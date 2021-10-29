Жителя Новоуральска приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство своего друга

Местного жителя признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 53-летнего местного жителя приговорили к семи годам в колонии строгого режима за убийство своего давнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

В июне 2021 года осужденный пил спиртное у себя в квартире на бульваре академика Кикоина вместе со своим 47-летним товарищем.

Инцидент произошел в квартире осужденного на бульваре академика Кикоина. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

- В ходе распития между гражданами произошёл конфликт, поводом для которого стало то, что гость стал нецензурной бранью оскорблять хозяина квартиры, унижая его как мужчину, - говорится в сообщении.

Хозяин квартиры пытался успокоить друга. Однако тот не унимался. Кроме того, гость два раза ударил осужденного кулаком в грудь. Тогда хозяин взял нож и несколько раз ударил им обидчика. Пострадавший скончался на месте.

Осужденный выкинул нож, которым убил друга, в мусорный пакет на кухне. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

- Испугавшись ответственности, новоуральский резчик накрыл тело убитого покрывалом, нож бросил в мусорный пакет на кухне, после чего покинул квартиру, закрыв за собой дверь. В качестве временного пристанища он выбрал для себя лесной массив, где переночевал пару ночей, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что вскоре мужчина перебрался в квартиру к своему товарищу. Там его задержала полиция. Местного жителя признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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