В Екатеринбурге изъяли больше двух тысяч пар немаркированной обуви

. Обувь была выставлена на продажу в нескольких торговых павильонах. Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбурге на одной из оптовых баз изъяли 2 076 пар импортной обуви без маркировки. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Законность ввоза товара на территорию России предприниматели не смогли подтвердить, - говорится в сообщении.

На обуви не было специальных идентификационных знаков. Фото: Уральское таможенное управление

Товар изъяли в ходе рейда таможенников совместно с представителями Роспотребнадзора. Обувь была выставлена на продажу в нескольких торговых павильонах. На ней не было специальных идентификационных знаков.

На владельцев торговых точек завели административные дела. Фото: Уральское таможенное управление

Товар изъяли и арестовали. На владельцев торговых точек завели дела по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки). Предпринимателям грозят штрафы и конфискация товара.

Ранее, в ночь на 29 октября 2021 года, в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению поддельного алкоголя. Полиция накрыла подпольный магазин на улице Данила Зверева. Там продавали сигареты и «паленую» водку. Владелец торговой точки уже попадался на таком.

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