Рекордное количество свердловчан привито от коронавируса за сутки

Вакцинацию полностью в регионе прошли более 1,3 миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки от коронавируса привито рекордное количество свердловчан. По данным оперштаба в четверг, 28 октября, в Свердловской области первым компонентом привились 19 057 человек, завершили вакцинацию 9 292 человека.

Всего в регионе, по данным на 29 октября, вакцинацию полностью прошли более 1,3 миллиона человек, первый компонент получили около 1,48 миллиона.

Напомним, с 30 октября в Свердловской области начнут действовать QR-коды. Без них нельзя будет попасть в торговые центры, заведения общепита и другие предприятия обслуживания населения. QR-код могут получить только те свердловчане, которые прошли либо начали вакцинацию от коронавируса либо переболели.

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