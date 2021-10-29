В карманах горы спрятаны «ископаемые» Фото: пресс-служба фестиваля

В Екатеринбурге появилась передвижная «Волшебная гора Качканар» - надувная трехметровая конструкция, в карманах которой спрятаны «ископаемые», созданные художниками совместно с детьми и их родителями в рамках творческого лагеря из старой одежды, сломанных игрушек, порванных бус. Арт-объект создан в рамках фестиваля «ЧО». Он иллюстрирует экологичный подход фестиваля к перенасыщенной городской среде.

- Постоянная добыча ресурсов приводит к изменению ландшафта и истощению природы. Чтобы сделать шаг в сторону замедления этих процессов, художники предлагают переключиться с «добычи» на переработку и осмыслить все, что считается мусором, как ресурс, - рассказал об объекте куратор фестиваля Артем Антипин.

Фото: пресс-служба фестиваля

Арт-объект получил свое название не случайно. Гора Качканар - это малая родина художников - Анны и Виталия Черепановых, которые и создали конструкцию.

- Мы приглашаем вас исследовать содержимое волшебной горы, но предупреждаем: все, что вы найдете внутри, нужно вернуть на место, ведь иначе гора опустеет и новые искатели сокровищ уже не смогут ее исследовать, - рассказали на презентации объекта художники Анна и Виталий Черепановы.

Сейчас «Волшебная гора Качканар» находится в «Омеге» на Уралмаше. До конца осени проект также побывает в нескольких кинотеатрах сети «Премьер-зал».