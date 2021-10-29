В Екатеринбурге полиция накрыла подпольный магазин с «паленой» водкой

Силовики изъяли сотни пачек сигарет и бутылок поддельной водки. Фото: читатель «Комсомольской правды»

В Екатеринбурге полиция накрыла подпольный магазин на улице Данила Зверева. Там продавали сигареты и «паленую» водку, сообщил «КП Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

- В ночь на 29 октября в Кировском районе прошел рейд по выявлению «паленого» алкоголя, - рассказал он.

Рейд прошел в ночь на 29 октября 2021 года. Фото: читатель «Комсомольской правды»

В подпольный магазин пришли сотрудники полиции и прокуратуры. Силовики изъяли сотни пачек сигарет и бутылок поддельной водки.

- Примечательно, что владелец магазина уже попадался на подобном, но до этого торговал на ЖБИ, - сообщил источник.

Подпольный магазин находился на улице Данила Зверева. Фото: читатель «Комсомольской правды»

Ранее таможенники задержали фуру, которая везла из Казахстана в Екатеринбург контрафактные сигареты и поддельную одежду. В грузовике нашли больше трех тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Также изъяли 600 поддельных толстовок, спортивных костюмов, курток и футболок. На одежде были логотипы Nike, Adidas, Calvin Klein и других известных брендов. Сотрудники отправили правообладателям знаков запросы о подлинности продукции. По результатам ответов будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

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