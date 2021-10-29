Тагильчанам предлагают придумать название нового парка на набережной

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в конкурсе на лучшее название нового молодежного пространства на территории «Тагильской лагуны-2». Новое название предложили придумать педагоги Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ).

- Согласен с мнением общественности, что наименование «Тагильская лагуна-2» сейчас не в полной мере отражает предназначение и масштаб обновленной территории за ГДДЮТ. Поэтому поддерживаю инициативу тагильчан об объявлении конкурса на лучшее название нового места на карте Нижнего Тагила, - сказал глава города Владислав Пинаев.

Свои варианты можно прислать в группу в ВКонтакте Городского дворца детского и юношеского творчества. Предложения принимаются до 30 ноября. Автор лучшего названия получит приз.

Напомним, вторую очередь набережной Тагильского пруда открыли 26 октября. Объект строили специально к 300-летнему юбилею города. Теперь здесь есть скейт-парк, открытый картодром, автогородок для дошкольников, бассейн для запуска радиоуправляемых моделей, прогулочные и спортивные зоны. На нее было потрачено около 900 миллионов рублей.