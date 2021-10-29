ОАО «РЖД» и ХМАО–Югра будут развивать дополнительную инфраструктуру для пассажирских и грузовых перевозок

Вид на будущий вокзал в Пыть-Ях. Фото предоставлено пресс-службой РЖД.

В мероприятии приняли участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Георгий Геворкян.

Стороны обсудили проекты по совершенствованию транспортно-логистических услуг для грузовладельцев, улучшению транспортного обслуживания населения округа, организацию туристических мультимодальных маршрутов; подписали соглашение о развитии вокзальных комплексов на станциях Сургут и Пыть-Ях.

Начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что Свердловская магистраль заинтересована в увеличении грузовой базы предприятий округа и предлагает грузовладельцам новые услуги и варианты сотрудничества с учетом актуальных тенденций и экономической конъюнктуры.

По итогам 2021 г. погрузка в регионе прогнозируется на уровне 14,4 млн тонн, с увеличением к прошлому году на 3%. Грузовой терминал станции Сургут имеет возможность приемки контейнерных поездов. При этом оказание услуг по переработке контейнеров происходит по принципу «Первая и последняя миля». Рассматривается создание на ст. Сургут ТЛЦ для работы с товарами крупных ритейлеров. Расширение площадки лесопромышленного холдинга в городе Советский предполагает возобновление работы и модернизацию ранее законсервированной железнодорожной станции Соболиная, а также строительство необходимых подъездных путей и путей общего пользования.

Не меньшее внимание уделяется и развитию пассажирской инфраструктуры. Ведется работа по обновлению парка пассажирских вагонов. С 12 декабря 2021 года для улучшения транспортной доступности районов севера Тюменской области и развития внутрирегиональных перевозок назначен скорый поезд № 100/99 Екатеринбург – Сургут (через Тюмень и Тобольск) с сокращением времени в пути на 4 часа.

АО «Свердловская пригородная компания» совместно с правительством округа прорабатывает вопрос продления маршрута пригородных поездов Ивдель 1 – Алябьево до станции Верхнекондинская; организацию нового маршрута Сургут – Когалым. Планируется развитие туристического маршрута с использованием железнодорожного и речного транспорта на участке Верхнекондинская – Приобье: пункт пересадки в пгт. Приобье с возможностью проезда речным транспортом до Нижних Нарыкар, Перегребного, Березового, Белоярского, Октябрьского, Ханты-Мансийска.