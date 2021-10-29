Пробки в Екатеринбурге: стоит Амундсена и Объездная

Утром екатеринбуржцам придется постоять в пробках, чтобы добраться до работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург из-за прошедшего ночью мокрого снега и образовавшегося на дорогах гололеда, утром, 29 октября, встал в пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов.

Один из самых крупных заторов на улице Амундсена. Он растянулся практически от академика Сахарова до бульвара Дениса-Уральского. Долго придется автомобилистам простоять в пробке на Объездной - от Громова до Щербакова.

Также стоит Большакова от Московской до Белинского, Фурманова от Московской до Степана Разина и Куйбышева от Московской до Луначарского. Серьезный затор на Гурзуфской от Белореченской до Московской и на Радищева от Гурзуфской до Московской.

Также в пробке придется постоять на проспекте Космонавтов от Войкова до станции метро Машиностроителей

Кроме того, дорожную ситуацию ухудшают, по данным Яндекс.Карт, как минимум пять ДТП.