Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 6:25

В Свердловской области синоптики предупредили о похолодании до -13 градусов

Резкое снижение температуры ожидается на следующей неделе
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наиболее низкая температура ожидается 3-4 ноября

Наиболее низкая температура ожидается 3-4 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра отметили, что в этом году октябрь в Свердловской области оказался довольно теплым. В следующем месяце в регионе начнет холодать - уже в начале ноября, согласно прогнозам, температура воздуха снизится до -8,-13 градусов.

- В южной половине Свердловской области и на Южном Урале, где снежного покрова пока нет, колебания температуры от плюсовых к минусовым значениям и обратно сохранятся, но станут более резкими. Наиболее низкая температура ожидается 3-4 ноября, - рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

В ближайшие 3-4 дня синоптики обещают небольшой снег. После этого некоторое время осадки не ожидаются. Больше всего снега выпадет в северных районах Свердловской области.