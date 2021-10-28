В Нижнем Тагиле пятилетняя девочка, возвращаясь из садика с папой, попала под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 39-летняя женщина за рулем Toyota при повороте сбила на пешеходном переходе пятилетнюю девочку, которая возвращалась из детского сада вместе со своим папой. Авария произошла днем на улице Орджоникидзе.

- Маленького пешехода увезли в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно–мозговая травма, сотрясение головного мозга, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что иномаркой управляла женщина, имеющая стаж вождения транспортным средством пять лет, за это время ее дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии она была трезва. Автоинспекторам она объяснила, что не заметила семью, которая уже начала движение по пешеходному переходу.

Сотрудники ГИБДД составили на нее административный материал за непредоставление преимущества в движении пешеходу.