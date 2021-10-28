Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок пострадал 15-летний подросток. Авария произошла на улице Шефская, недалеко от дома № 62. По предварительным данным, водитель Skoda Rapid при выезде с второстепенной дороги не уступил Nissan Note, из-за чего и произошло столкновение.

- В результате ДТП травмы получил 15-летний пассажир автомобиля Nissan, который находился на переднем пассажирском сиденье справа. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДГКБ № 9, где ему поставлен диагноз – ушиб мягких тканей лобной области, отпущен домой под наблюдение родителей, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем машины-виновника находился 54-летний мужчина, его водительский стаж составляет 31 год. Экспертиза показала, что оба водителя в момент столкновения были трезвыми. Автоинспекторам предстоит установить точную причину ДТП.