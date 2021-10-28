На Урале росгвардейцы задержали мужчину, который сел за руль нетрезвым и вылетел в кювет

Когда бойцы прибыли на место, виновник аварии забрался в салон и попытался уехать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске росгвардейцы задержали 60-летнего мужчину, который сел за руль, будучи нетрезвым, и устроил ДТП. Силовики находились на дежурстве и патрулировали улицы города, когда получили сообщение, что на пересечении Горького и Железнодорожной отечественный «ВАЗ» вылетел в кювет. Предполагается, что владелец машины был пьян.

- Проследовав по указанному адресу для проверки информации, росгвардейцы обнаружили, что участник ДТП обратился за помощью к проезжающему мимо водителю службы такси, который помог вызволить автомашину из кювета, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Когда бойцы прибыли на место, виновник аварии забрался в салон и попытался уехать с места происшествия, но его успели задержать. При опросе водитель подтвердил, что перед тем как сесть за руль он употреблял алкоголь. Сотрудники передали правонарушителя экипажу ГИБДД.