Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей аварии, произошедшей еще в мае

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Полиция Нижнего Тагила разыскивают свидетелей аварии, которая произошла в 13 мая этого года. В тот день около 14:30 на 154-ом километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов столкнулись отечественный «ГАЗ-30009Z7с» и японский мотоцикл Yamaha R6. 34-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

- Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествия, а также лицам, которым известны какие-либо обстоятельства данного ДТП, обратиться по адресу: Нижний Тагил, улица Островского дом № 7, кабинет 404 или по телефону – 97-61-31, - сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в Екатеринбурге вынесли приговор Илье Мальцеву, погубившему в аварии свою семью - жену Елену, семилетнюю дочку и пожилых родителей супруги. 34-летнего мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).