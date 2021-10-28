Ледовый городок в Екатеринбурге обойдется в 24,3 миллиона рублей

Эскиз нового городка. Фото: сайт Госзакупок

Ледовый городок-2022 обойдется бюджету Екатеринбурга в 24,3 миллиона рублей. Эта сумма указана в документации на сайте Госуслуг.

Темой нового городка на площади 1905 года станет «Тридевятое царство» по мотивам русских сказок. На площади появятся сказочные скульптуры, а также пятидесятиметровая искусственная ель высотой в 50 метров. На ней будет яркая иллюминация, а рядом расположатся ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: сайт Госзакупок

Здесь же установят большой мультимедийный экран, горки, ледяной замок и лабиринт. Самая большая горка получит название «Емелина печка», ее высота составит 1,6 метра, остальные будут высотой 0,6 метра.

Для строительства городка с 15 ноября на главной площади Екатеринбурга закроют парковку. Ледовый городок откроют 29 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тридевятое царство»: В ледовом городке на Площади 1905 года построят гигантский замок и фигурки для фотосессий. Показываем, как будет выглядеть главная новогодняя площадка города (подробнее)

Площадь 1905 года с 15 ноября закроют для строительства Ледового городка. Праздничную площадку откроют 29 декабря (подробнее)