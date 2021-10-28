В Новоуральске задержали 20-летнего парня, обокравшего несколько гаражей

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Новоуральске ранее не судимого 20-летнего парня подозревают в серии краж из пригородных гаражей. В полицию обратились сразу несколько человек и рассказали, что из их боксов пропало различное имущество, ущерб оценили почти в 18 тысяч рублей. На след молодого человека сыщики напали достаточно быстро.

- Задержанный раскаялся и полностью признал свою вину и пояснил, что находится в трудном финансовом положении, решил таким способом обогатиться. В ночное время суток он проникал в гаражи путем взлома крыши, затем осматривал помещение и выискивал более стоящие вещи, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Свою добычу молодой человек хранил в своем гараже, часть вещей он успел продать, а вот остальное изъяли во время обысков. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».