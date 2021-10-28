В Свердловской области нашли мясо, зараженное опасными для человека бактериями

Специалисты отметили, что случаи выявления листерий в пищевых продуктах участились Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в мясной продукции, которая поставляется по разным городам региона, нашли опасную для человека бактерию. Специалисты отметили, что случаи выявления листерий в пищевых продуктах участились, что вызывает подозрения.

- Патогенная бактерия Listeria monocytogenes была обнаружена в четырех пробах мясной продукции: трех пробах рубленых полуфабрикатов: фарша из говядины и одной пробе свиных субпродуктов - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Известно, что это патогенный микроорганизм, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняет жизнеспособность при низких температурах и вызывает заболевание листериоз. В группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Кстати, Listeria monocytogenes погибает при воздействии высоких температур.