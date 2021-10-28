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Общество28 октября 2021 17:15

На Урале в преддверии каникул инспекторы ДПС проверят, как родители перевозят своих детей

Только в это году в авариях на дорогах региона погибли четыре ребенка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ДПС в преддверии школьных каникул проводят профилактические рейды. Только в это году в авариях из-за взрослых, которые не пристегивают ремнями безопасности своих детей, на дорогах региона погибли четыре ребенка, еще 17 получил различные травмы.

- В выходные и каникулярное время на трассах региона сотрудники проверят соблюдение ПДД при перевозке детей, а также использование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что с начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали свыше 13 тысяч фактов, когда дети перевозились с нарушением требований ПДД, и почти 20 тысяч случаев, когда пассажиры не использовали ремни безопасности.