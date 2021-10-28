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Общество28 октября 2021 16:57

В поселке Арти мужчину оштрафовали за нападение на полицейского

Известно, что инцидент произошел 15 августа этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По решению суда, мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей

По решению суда, мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти 32-летнего местного жителя оштрафовали за нападение на полицейского. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Известно, что инцидент произошел 15 августа этого года. Уральца задержали за правонарушение, которое он совершил, будучи нетрезвым.

- Он был доставлен в отдел МВД России по Артинскому району. Находясь в отделе полиции, гражданин проявил агрессию к находившимся при исполнении служебных обязанностей полицейским и применил физическое насилие в отношении одного из них, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда, мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.