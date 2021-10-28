В Нижнем Тагиле мэрия будет проверять социальные сети, чтобы решать проблемы горожан

Ответы будут приходить с официальных аккаунтов губернатора Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная администрация будет проверять социальные сети горожан, чтобы выявлять жалобы о проблемах муниципалитета. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. Планируется, что в этот список пойдут «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter и другие.

Также у этих проблем будет своя классификация, их поделят на три типа: обычные, решаемые и высокой важности.

На обычные обращения будут выпускать ответы, в которых будет информация для жителей по заданному вопросу или проблеме; к решаемым отнесут обращения, на которые необходимо потратить до восьми дней. А вот к высокой важности отнесут вопросы, которые по оценке куратора, могут вызвать общественный резонанс, поэтому на них надо отреагировать в течение четырех часов.

Ответы будут приходить с официальных аккаунтов губернатора Свердловской области официального страницы Свердловской области, органов местного самоуправления и органов администрации города.