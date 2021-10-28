На Вторчермете загорелось административное здание

Огонь охватил помещение на первом этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Новинская загорелось административное здание. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Там в двухэтажном административном здании на первом этаже происходит пожар, - говорится в сообщении.

Огонь охватил помещение на первом этаже. Пожар действует на площади в 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 16:19. Спасателям удалось локализовать пожар в 17:30. Информации о пострадавших нет.

Ранее, днем 12 сентября, в Екатеринбурге загорелось здание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Постройка находится в переулке Северный, 7. До прибытия спасателей из здания эвакуировались пять человек. В огне никто не пострадал.

На месте пожара работали 57 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники. К трем часам дня огонь разросся до 700 квадратных метров из-за сильного ветра. Горел утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. В 16:41 пожар удалось потушить.

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