В Нижнем Тагиле в парке «Народный» установили памятник святым Петру и Февронии

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в парке «Народный» состоялось торжественное открытие памятника «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские». Монумент выполнили из бронзы, его высота составляет 2.6 метра, а вес – 1.2 тонны, над его созданием работал заслуженный художник Российской Федерации Константин Чернявский. Теперь этот объект станет одной точкой притяжения нового общественного пространства.

Мы живем в непростое время, когда базовые моральные и нравственные ценности все чаще подвергаются нападкам и критике. Этот памятник призван напоминать о важности семьи. И уже завтра, возможно, первые молодожены придут в парк «Народный», - цитирует главу города Владислава Пинаева пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Кстати, уральский город стал уже 35 муниципалитетом, где появился памятник одним из самых почитаемых святых русской православной церкви.