ВТБ предоставил более 5 млрд рублей на строительство двух жилых комплексов в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Финансирование на 2,8 млрд рублей предоставлено специализированному застройщику «Северное сияние» на возведение шестой очереди нового квартала на Уралмаше. В рамках проекта предусмотрено строительство трех жилых домов из монолитного железобетона общей жилой площадью около 36 тыс. кв. метров. Вдоль улицы Кузнецова будут возведены здания высотой от 7 до 26 этажей, в которых представлено 540 квартир. Объект планируют сдать в первом квартале 2024 года.

Возводимый квартал – один из самых крупных проектов по расселению ветхого и аварийного жилья, который «Атомстройкомплекс» ведет с 2012 года. На месте снесенных домов компания создает современную городскую среду со всей необходимой инфраструктурой.

Кредит на 2,4 млрд рублей ВТБ предоставил специализированному застройщику «АСК-Суходольская» для завершения работ по строительству ЖК «NOVA Park» в микрорайоне Широкая Речка. Многофункциональный жилой комплекс включает в себя четыре квартала. В них представлено пять зданий высотой от 9 до 26 этажей, в которых расположатся 647 квартир. Здания ЖК связаны зеленым пешеходным бульваром, а также общей торгово-развлекательной зоной с наземными многоуровневыми паркингами. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.

«Компания «Атомстройкомплекс» — один из наших давних партнеров и наиболее опытных застройщиков Екатеринбурга. Уверен, что новые объекты, в финансировании которых принял участие ВТБ, станут комфортным местом для жизни многих семей, — сказал Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области. — Наш банк сотрудничает с застройщиком и в части ипотеки, поэтому те, кто захочет приобрести квартиры в «Северном сиянии» и «NOVA Рark», могут получить в ВТБ кредиты на привлекательных условиях».

В жилых комплексах предусмотрен ряд интересных планировочных решений, в частности, квартиры с террасами и квартиры со вторым светом. Здесь будут открыты «соседские центры» — общественные пространства для жителей, где можно общаться, делиться знаниями, праздновать дни рождения, устраивать спортивные и развлекательные мероприятия. В 2019 году ЖК «Северное сияние» получил премию международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий». Новый квартал на Уралмаше спроектирован архитектурным бюро «Гордеев-Демидов» совместно со специалистами «Атомстройкомплекса».