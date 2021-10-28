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Общество28 октября 2021 15:55

Для строительства 30-этажной гостиницы в центре Екатеринбурга могут снести дом

Благодаря этому можно будет расширить проезд в квартал с исторической застройкой
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Проект 100-метрового административно-гостиничного комплекса показали сегодня членам градостроительного совета Екатеринбурга.

Проект 100-метрового административно-гостиничного комплекса показали сегодня членам градостроительного совета Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на градостроительном совете сегодня рассмотрели проект 30-этажного административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Его хотят возвести позади Дома контор в квадрате улиц Радищева, Вайнера, 8 Марта, Малышева. Правда, для этого может понадобиться снести небольшой дом на Малышева, 38 б. Таким способом застройщикам удастся расширить проезд на территорию.

- До сих пор въезд на территорию происходит через узкий проезд. Он обслуживает такие объекты, как Дом контор, Радиус-1, новый музей, - сказал автор проекта Евгений Трубецков.

На градсовете отметили, что собственники зданий в квартале, в котором планируется возвести высотку, против сноса своего имущества ради организации более широкого проезда. Но по предварительной информации, дом на Малышева, 38б владелец все же готов уступить. Добавим, что на градсовете решение по проекту принято не было. Авторам предложили доработать его с учетом замечаний членов совета.

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