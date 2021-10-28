Медики Екатеринбурга призвали горожан оставаться дома во время нерабочих дней

Медики рекомендовали потратить нерабочие дни на вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты учреждений здравоохранения напомнили горожанам, что введенные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не являются каникулами, поэтому необходимо по возможности оставаться дома и не помещать места массового скопления людей. А еще лучше потратить это время на вакцинацию.

- Поставить прививку от COVID-19 может любой желающий, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портал Госуслуг. В настоящее время имеется достаточное количество вакцины, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, теперь в Свердловской области для посещения публичных учреждений потребуется выполнить несколько требований: предъявить QR-код либо справку из больницы о прохождении вакцинации или перенесенной болезни. Первый компонент вакцины против COVID-19 также может служить пропуском, но это условие будет действовать только до 15 декабря этого года.